自然資源部打擊非法佔用農地　公布典型案例

為了履行耕地保護主體責任，自然資源主管部門近年會同相關部門嚴肅查處、嚴打非法佔用農用地違法犯罪行為，直至周三（22日）公布12宗非法佔用農用地違法犯罪典型案例，共有19名涉案人受到刑事處罰，並在受責令情況下恢復耕地種植條件。

上述案例當中，包括北京市通州區潘某等人破壞耕地案件。案情指，潘某於2020年10月至2021年3月期間，在未辦理用地手續情況下，組織董某等6人擅自佔用通州區宋莊鎮18.22畝土地挖砂取土，再回填建築垃圾、生活垃圾後覆土。2021年12月，通州區人民法院判決潘某犯非法佔用農用地罪，判處有期徒刑一年，並處罰金10萬元（人民幣，下同，約10.9萬港元），而董某等6人則分別被判處有期徒刑8個月，並處罰金5萬元（約5.45萬港元）。

另外，河南省內黃縣二安鎮某村前村民委員會主任劉某某、前村黨支部書記邵某某等人在未辦理用地手續情況下，非法佔用該村20.60畝永久基本農田取土。2021年12月，內黃縣自然資源局巡查發現，與二安鎮政府共同開展現場調查，並將涉嫌犯罪案件線索移送內黃縣公安局。經鑑定，案涉地塊全部為永久基本農田，造成耕地種植條件嚴重毀壞。2022年8月，內黃縣人民法院判決被告人劉某某、邵某某均犯非法佔用農用地罪，分別判處有期徒刑一年，緩刑兩年，並處罰金人民幣1萬元（約1.09萬港元）。

自然資源部強調，向全社會持續釋放嚴格保護耕地、依法依規使用土地、保持對非法佔用農用地違法犯罪行為高壓態勢信號。各級自然資源主管部門要以公布典型案例為參考及借鑑，認真履行法定職責，做到有案必查、涉刑必移，進一步加強與有關部門的協調聯動，共同打擊非法佔用農用地等自然資源違法犯罪行為。