台版柬埔寨賣豬仔案宣判　29被告共犯逾1萬罪

台灣新北警方去年11月初在淡水及桃園破獲一宗台版「柬埔寨賣豬仔」案件，並先後救出58名被囚虐的被害人，另3人因不堪凌虐病死或跳樓亡。士林地檢署去年起訴29名被告，士林地方法院周三（22日）一審宣判，主謀「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋被判無期徒刑，褫奪公權終身；其餘被告則判囚14個月至29年半不等。據指，各被告涉犯罪名合共超過1萬條。

判決書指出，法院依傅榆藺等29人涉案程度，主要罪名可分為8大類量刑，其中傅榆藺、陳樺韋各犯328和321罪，包括操縱組織犯罪、私刑拘禁致死、加重強盜罪等罪，而加重詐欺罪部分為想像競合（即被告行為同時觸犯多修罪行，法官會選較重的罪對被告判刑），判處應執行無期徒刑；至於蔡姓等6名擔任「控員幹部」的被告，則犯指揮組織犯罪，對「豬仔」施以電擊虐待，分別被判有期徒刑24年8個月至29年6個月有期、徒刑。其餘被告分別被控私行拘禁致死、加重強盜、非法使人施用毒品、遺棄屍體等罪分別判刑。

全案始於新北市警方去年接獲市民報案，聲稱兒子北上應徵工作，卻遭詐騙團夥囚禁。警方其後救出被囚者，發現當中3人已身亡並遭棄屍。警方隨後在桃園、南投分別尋獲死者遺體，並陸續逮捕詐騙團夥成員，全案因而曝光，被外界稱為台版「柬埔寨賣豬仔」案。檢警查出，詐騙團夥首腦代號「藍道」的杜姓男子，指派傅榆藺等人在網上誘使市民提供帳戶並囚禁帳戶提供者，共有267人受騙，涉款逾3.9億元新台幣（約1億港元）。士檢去年底先行起訴傅榆藺等29人，至於杜男於案發後逃亡，今年4月落網，案件另行起訴，目前由士林地方法院審理中。