郭台銘圖整合在野　柯文哲今或晤侯友宜再協商

台灣總統選舉登記周五（24日）截止，國民黨與民眾黨至今未就整合達成共識。另一參選人、鴻海集團始創人郭台銘周三（22日）突然在社交網，公開近日與國民黨參選人侯友宜和民眾黨參選人柯文哲通話過程，又指柯同意三人有必要見面商討在野整合。侯友宜競選辦發言人李利貞周四（23日）表示，柯文哲提議希望雙方當天見面，侯友宜則說他隨時在前總統馬英九辦公室等候。

在野陣營總統參選人郭台銘、柯文哲周三均派人到中選會領表，傍晚郭台銘公布周二（21日）晚至周三上午他與柯、侯通話或見面的時間軸，指出侯希望郭做「桶箍」。但柯陣營回應，若侯陣營仍糾結在民調細節的討論，將繞回原點，使三方會面淪為空談，所以目前沒有特別安排會面。侯當晚回應，未收到與兩人會面的通知，又稱在民調專家討論尚無結論前，後續還要討論，走完最後一里路就知道誰正誰副。

侯友宜位於新北市板橋區的全台競選總部，原定周四（23日）上午舉行啟動儀式，但因藍白合仍談不攏，確定延期。最新消息指出，侯競選辦議題組召集人柯志恩證實，開幕日期將視藍白合最終發展再決定。針對黃珊珊在社交網有關柯以民眾黨總統候選人身份參選的言論，台媒引述柯志恩回應「她（黃珊珊）不是柯文哲」。