內地兒童呼吸道疾病個案增　世衞促提供資訊

內地近來流行的肺炎支原體感染迅速擴散，北京等地疑爆發大規模感染，各大兒科醫院患者暴增，候診甚至需時逾一天。世界衞生組織周三（22日）關注情況，表示已正式要求中國提供有關呼吸道疾病增加和據報兒童聚集性肺炎的更多資訊，並呼籲民眾採取措施自我保護。

世衞指出，中國國家衞健委本月中公布當地呼吸道疾病發病率上升，歸因於取消新冠防疫限制以及已知病原體的傳播，包括流感、肺炎支原體等。至周二（21日），媒體及國際傳染病訊息平台「ProMED」報告中國北方出現未確診的兒童聚集性肺炎個案，暫未知是否不同事件。上月中旬以來，中國北方報告與前3年同期相比，類流感疾病增加，獲取相關趨勢資訊後亦有向國際平台報告。

世衞周三要求通過《國際衞生條例》從中方獲得更多相關流行病學與臨床資訊，以及兒童聚集性肺炎的實驗室檢測結果。世衞亦要求提供已知病原體最近流行趨勢的進一步資訊，以及醫療系統承受能力情況，同時通過在中國現有的技術夥伴和網絡與臨床人員和科研人員保持聯絡。世衞建議中國民眾採取減少呼吸道疾病的措施，包括接種疫苗、與患病者保持距離、適當時候戴口罩等。