兩院增選133人　顏寧成中科院最年輕新院士

中國科學院和中國工程院周三（22日）公布兩院院士增選結果，今年共133人當選，產生59名中科院院士和74名中工院院士。剛成為廣東深圳醫學科學院創始院長的女科學家顏寧，成為最年輕的新當選院士；香港中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明亦當選中科院生命科學和醫學學部院士。

中科院新當選院士平均年齡54.7歲，年紀最小45歲，最大65歲，60歲或以下佔九成，女科學家有5人當選，其中清華大學膜蛋白結構生物學家顏寧當選中科院生命科學和醫學學部院士。中工院新當選院士平均年齡58.2歲，年紀最小48歲，最大76歲，60歲或以下亦佔逾八成。兩院周四（23日）再公布新當選外籍院士名單，其中中科院選舉產生30名外籍院士，中工院產生16名外籍院士。

顏寧父親顏景君周三向內媒分享了女兒當選院士的感受，表示以平常心看待。顏寧5年前曾被輿論解讀為落選中科院院士而「負氣出走」美國，她去年向普林斯頓大學遞交辭職申請，全職回國協助創建深圳醫學科學院。深圳醫學科學院周二（21日）成立，顏寧致詞強調以探索鼓勵源頭創新的新機制、引進與培養高水平人才為重要使命。