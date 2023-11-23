庭審提刑訊逼供問題　律師遭法官驅離

河北省衡水市棗強縣法院日前就一宗涉黑案進行庭審，期間有律師因向被告追問刑訊逼供問題，被法官趕離法庭。律師隨即趕往棗強縣檢察院，要求監督法院的審判活動。

河北省企業家魏朝廣等人去年4月被衡水公安以尋釁滋事罪抓捕，後指定居所監視居住。衡水公安同年12月以黑社會罪名將涉案人移送到衡水市檢察院，該檢察院再將案件指定到棗強縣檢察院。案件周一（20日）在棗強縣法院庭審時，律師馬耀東向被告追問監視居住期間遭刑訊逼供的問題，被法官董昭君剝奪發問權。其他律師提出異議，也被剝奪發問權。馬耀東和另一律師劉章其後被責令退出法庭。同日下午2時其他律師趕到棗強法院開庭，不但被禁止進入，更被法警強行驅離。

內媒周二（21日）報道，上述律師當天獲准出庭辯護。檢察院方面表示，已將前一天律師們申請對審判活動進行監督的意見轉交上級，有結果會及時通報律師代表。棗強縣法院工作人員回應驅離律師一事時僅稱，律師周二都在法庭上正常辯護。內媒從當事律師處證實，除了劉章和馬耀東在參加其他庭審外，其他律師都在棗強縣法院正常出庭。劉章表示，對於被告要求重新提問的訴求，法院沒有准許，刑訊逼供的話題仍屬「禁區」。