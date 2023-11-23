八旬老翁成義務導遊　傳承歷史文化

有心不怕遲，人們只要努力終能完成心中理想。內媒周四（23日）報道，四川省成都市一名老翁自幼希望長大後能成為導遊，儘管職業生涯未能達成夢想，但他退休後仍不忘初心，考取導遊證後成為義務講解員發揮餘熱，到各個名勝古迹為遊客講解歷史文化知識，至今已講解服務逾1,500人。他希望若身體條件許可，能一直堅持義務講解，傳承中國歷史文化。

87歲的徐孝蔚從小熱愛旅遊，更一度夢想成為導遊。惟他從清華大學動力系畢業後，便在四川從事電力工作近40年，至退休後希望能秉承大學校長所說「為祖國健康工作50年」的教誨，才重拾昔日夢想，決定在非專業領域繼續發揮餘熱，為大眾服務。他於63歲順利考獲導遊證，成為義務講解員，隨後更參加前四川省旅遊局舉辦的導遊詞編寫，以及旅行社新導遊培訓課程，增值自我。

徐孝蔚每次出行前都會事先搜集資料和規劃路線，比如在四川杜甫草堂博物館的的兩小時講解中，他結合古今之餘，更融合自身情感和理解，深入淺出帶出豐富文化蘊涵的精彩故事，獲聽眾連番讚好，聽眾亦由最初10人增加至超過30人。

徐孝蔚把每次的出行路線、時間和到訪景點清晰標註在家中中國地圖和世界地圖上，更把旅行曾使用門票、照片和明信片珍藏在影集裏。他表示，旅遊拓闊了其視野，使他愈活愈年輕。