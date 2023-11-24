菲美南海聯合巡邏　菲軍方指解放軍艦隻跟蹤監視

布勞納指菲方和美方軍艦在南海被解放軍艦隻跟蹤監視。（Getty Images 圖片）

菲律賓與美國周二至周四（21至23日）在南海進行聯合海上和空中巡邏，菲律賓軍方稱中方艦隻在周四（23日）作出跟蹤監視。

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納稱，周四上午10時15分左右，菲方兩艘海軍軍艦和美方一艘海軍軍艦，在距離巴拉望省27海里一個天然氣田平台附近聯合巡邏時，發現一艘解放軍軍艦在跟蹤監視。布勞納沒有透露中方軍艦跟蹤監視了多久，但指它與菲美軍艦一直保持着6.5海里的距離，未有作出挑釁動或危險操作。

布勞納指，中方艦隻的尾隨行為不令人擔憂，又稱到目前為止，菲美聯合海上和空中巡邏非常成功，沒有發生任何不愉快的事件。他又說，菲美聯合巡邏並不是為了激怒中國，主要目標是確保菲美的「協同工作能力」。

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里周四表示，海軍導彈護衞艦運城號自周二以來，在南海海域例行巡航，但菲律賓拉攏域外勢力在南海巡航、攪局滋事，並進行炒作，破壞地區和平穩定，違背《南海各方行為宣言》精神。他強調，戰區部隊保持高度警惕，堅決捍衞國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。