內地兒童呼吸道疾病個案增　中方向世衞稱無發現新病原體

世界衞生組織周三（22日）正式要求中國提供有關呼吸道疾病增加和據報兒童聚集性肺炎的更多資訊後，周四（24日）與中國衞生官員舉行視像會議，中方表示沒有發現任何不尋常的或新型的病原體。

世衞稱，在中國國家衛生健康委員會和國家疾病預防控制局的協助下，周四與中國疾病預防控制中心和北京兒童醫院舉行了電話會議。世衞在聲明中稱，會上中國當局表示，兒童門診及住院人數增加，是因為5月以來肺炎支原體肺炎個案增加，以及自10月以來，呼吸道合胞病毒、腺病毒、流感病毒感染增加；其中一些增長情況出現的時間比過往要早，但考慮到新冠防疫限制已取消，這並不意外，其他國家也經歷過類似的情況。而包括北京和遼寧在內，都沒有發現任何異常的或新型的病原體，或者異常臨床表現，只是上述多種已知病原體，導致呼吸道疾病普遍增加。中方進一步表示，呼吸系統疾病的增加並未導致患者數量超出醫院的承受能力。

世衞表示，目前沒有建議前往中國的旅客採取任何具體措施，該組織亦正在密切監測情況，並與中國國家當局保持密切聯繫，且會繼續根據需要提供最新情況。世衞又建議身在中國的民眾，採取措施降低呼吸道疾病的風險，包括接種疫苗、與病人保持距離、生病留在家裏、根據需要接受檢查和醫療護理，並酌情佩戴口罩。