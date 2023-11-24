藍白副手受關注　吳欣盈兩度陪柯文哲訪美

台灣民眾黨總統參選人柯文哲決定由該黨立委吳欣盈擔任副手，國民黨總統參選人侯友宜則選擇中國廣播公司董事長趙少康，吳、趙迅即成為焦點。台媒指，吳欣盈曾兩度陪同柯訪美，亦是首名在歐洲議會「登場」的台立委。趙少康則號稱「政治金童」，曾任立委，選過市長，亦是資深媒體人。

現年45歲的吳欣盈是新光集團始創人吳火獅的孫女，又被稱為「新光公主」，其父為新光金始創人吳東進。吳欣盈從小在外國長大，從政前曾任新光人壽副總經理、台灣工商企業聯合會理事，也是世界經濟論壇全球青年領袖、中國百名傑出女企業家。去年10月時任不分區立委蔡壁如宣布辭職後，中選會公告吳欣盈遞補該席位，她翌月就任立委。擔任立委期間她誕下一名男嬰，坐月期間因與民進黨合作，致國民黨痛失立法院第7會期衞環委員會召委，令部分藍委不滿。

現年73歲的趙少康曾擔任2屆市議員、3屆立委、行政院環境保護署署長，他為加速國民黨改革，1989年在黨內成立「新國民黨連線」，最後因理念不合，在1993年另組新黨，並在1994年參選台北市長失利。他卸任立委後逐步淡出政界投入媒體界，曾任飛碟廣播股份有限公司董事長，現為中國廣播股份有限公司董事長兼總經理，不時擔任政論節目主持人監督政府。