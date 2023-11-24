一帶一路10年展望報告　打造科技創新合作新高地

內地推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公室周五（24日）發布展望報告，研究提出未來10年高質量共建一帶一路的願景思路和務實行動舉措。具體包括5大目標，包括互聯互通網絡更暢通高效，各領域務實合作邁上新台階，共建國家人民獲得感、幸福感增強，中國更高水平開放型經濟新體制基本形成，人類命運共同體理念更深入人心。會上強調，一帶一路不是地緣政治戰略，而是推動各國共同發展繁榮的倡議。

《堅定不移推進共建「一帶一路」高質量發展走深走實的願景與行動——共建「一帶一路」未來十年發展展望》除前言外共5個部分，包括成就與啟示、總體構想、未來發展重點領域和方向、發展路徑和舉措以及展望。報告提出，要統籌好繼承和創新、政府和市場、雙邊和多邊、規模和效益、發展和安全，力爭未來10年左右時間，各方朝平等合作、互利互惠的目標相向而行，推動共建一帶一路進入高質量發展的新階段。

報告明確未來發展的重點領域和方向，其中在政策溝通上，聚焦多邊深入推進合作，構建多層次政府間政策交流對接機制。設施聯通上，大力推進陸上通道建設，深化與共建國家海上互聯互通，推動共建「空中絲綢之路」高質量發展；貿易暢通上，拓展全球貿易合作，加強雙向投資合作；資金融通上，健全金融合作機制，拓展投融資新渠道；民心相通上，加強教育培訓、文化、旅遊和體育等合作；新領域合作上，推進共建一帶一路綠色發展，打造一帶一路科技創新合作新高地。