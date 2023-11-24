內地6措施應對新冠及其他傳染病　落實口岸防控

內地近來有多種呼吸道疾病流行，不少醫院人滿為患。國務院聯防聯控機制周五（24日）發布通知，要求各地做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作。當中包括6條重點措施，分別為切實落實口岸疫情防控，持續開展疫情動態監測預警，加強重點機構重點人群防控，加強醫療救治應對準備，持續強化科普宣教，強化組織領導和責任落實。

通知指出，冬春季是新冠、流感、諾如病毒胃腸炎等傳染病以及肺炎支原體感染等疾病高發季節，上月以來內地相關感染活動逐步增強，預計流感將出現全國冬春季流行高峰，肺炎支原體感染未來一段時間在部分地區持續高發，今冬明春可能面臨多種呼吸道疾病疊加流行的局面。

通知強調，口岸要嚴格落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，按規定開展新冠病毒變異監測。各地亦要統籌做好重點傳染病監測，密切跟蹤疫情形勢變化；加強養老、託兒、學校、社會福利等機構以及空間密閉場所防控；加強相關救治藥品的生產供應保障，以及兒童用藥適宜劑型保障。此外，各地要持續做好健康教育，及時和準確發布疫情及防控工作訊息；並保持各級聯防聯控機制有效運轉，做好平急轉換準備。