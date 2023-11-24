曾為電騙家族慶生　內地演員直播帶貨只賣出一包木耳

內地近日網傳多位明星為緬北涉電騙家族頭目白所成之子白應蒼，錄製慶生影片，內地演員杜旭東隨後為此道歉。杜旭東近日為某食品公司直播帶貨時，僅賣出一包木耳，銷售額64.9元（人民幣，下同，約72港元）。店家要求他退回3.3萬元（約3.65萬港元）的「坑位費」，卻被相關授權公司拉入黑名單封鎖。

內媒周四（23日）報道，安徽寸食文化傳播有限公司近日發布消息稱，其為杜旭東於上月27日直播帶貨活動，向杜旭東授權方公司繳納坑位費，但最終只賣出一包木耳，冷凍羊肉則一件也未賣出。該公司的萬經理直言，杜旭東直播太不專業，他們竟直接把雪藏的羊肉搬上直播間，直播時也不吃羊肉，遠不如抖音店舖直播時最高40多萬元（約44萬港元）的日銷售額。

直播「翻車」後，萬經理要求授權公司補償，對方僅承諾將免費補播一次。惟杜旭東本月又因曾為電騙家族成員錄生日祝福引發爭議，負面新聞纏身。寸食公司拒絕再與其合作，萬經理要求退款後，一度被授權公司相關負責人封鎖。杜旭東經理人則回應稱，他們不清楚也沒參與。