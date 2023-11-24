台灣專訪：民眾指只有政黨輪替　才有機會向前邁進

明年台灣總統選舉候選組合周五（24日）塵埃落定，「藍白合」破局後形成民進黨、國民黨、民眾黨三黨對決之勢。東網記者訪問當地民眾的看法，有人認為「藍白和不了，就各自去登山努力」，只有政黨輪替，台灣才有機會向前邁進。

專利事務所專利師陳先生是民眾黨柯文哲的支持者，他相信對方選擇放棄「藍白合」是有苦衷，因為當正既不可能，曲就副位也將是有志難伸；若為了堵住綠營繼續執政之路，恐怕選後換來的下場，不會比三腳督落敗來得更好多少。他指出，柯文哲單獨拼搏勝算難料，但不論輸贏都可以力拼提高立法委員的可能當選席次；若能夠因此創造相當政治實力，可以提升在野監督的實力，屆時其說話份量不容小覷。

從事醫療行業的彭小姐是國民黨侯友宜的支持者，她直言藍白兩營要合作本身就是很勉強，柯文哲不承認「九二共識」，批評他底色就是深綠，奸巧又厚黑誠信破產，意識形態與人格都有問題，一旦當選就是「跟着美國屁股跑」，同樣會把台灣推向戰火方向。相反，她認為侯友宜誠實誠懇實在，堅持公開事實，拒絕黑箱作業，認為其口號「顧侯（好）台灣，人民好康」不錯，所以希望他能夠風光贏得大選。

前傳媒資深工作者姚先生支持已經退選的鴻海科技集團始創人郭台銘，他認為台灣過去24年都是法律人治國，結果變得亂七八糟，執政者食古不化又知法玩法，造成經濟一直向下沉淪。相反，如果由經濟人掌政，至少可以弄好關乎台灣前途的經濟；要是國民黨主席朱立倫提名郭台銘，「藍白合」破局或不會發生，所有事情都可以擺平。他預計柯文哲必定敗選，原因是缺乏國民黨的組織後援、流失年輕選票。

東網駐台灣記者宋江誠報道