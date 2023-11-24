藍白不合撕破臉　「五漢廢言」淪笑柄

侯友宜（右三）與柯文哲（左一）、馬英九（右一）、朱立倫（左三）在台北君悅酒店不歡而散離場。（中時電子報圖片）

台灣總統選舉牽動兩岸局勢及中美台關係，在野陣營「藍白合」的最後協商周四（23日）最終破局收場，國民黨與民眾黨無法取得共識，只好各自挑戰爭取繼續執政的民進黨。有輿論形容，這是台灣民主化以來最戲劇性的愚蠢時刻之一。

「藍白合」當天在台北君悅酒店公開對談，希望趕及周五（24日）最後登記參選前化解分歧。國民黨出席人士分別是見證人兼前總統馬英九、黨主席朱立倫，以及代表該黨參加總統選舉的侯友宜，其餘兩人是民眾黨主席兼參選人柯文哲、獨立參選的鴻海科技集團始創人郭台銘。惟他們依舊沒有共識，結果被網友揶揄這是「五漢廢言」。

面對在野陣營「鷸蚌相爭」，民進黨被指「漁人得利」。民進黨立法委員許智傑強調該黨對勝出總統選舉有信心，呼籲民眾不能夠把台灣交給「五漢廢言」後的不穩定團隊，重申民進黨賴清德與蕭美琴的組合才是守護及發展台灣的最佳選擇。他判斷藍綠白三陣營各自歸隊後，賴清德在民調的支持度將止跌回升，逐漸拉開距離。

台南市市長黃偉哲直言，「藍白合」公開談判但不歡而散令人大開眼界，指為民眾服務參選是民主政治的正常活動；如今各方已經登記參選，呼籲讓民主公平公正公開，不論是藍白綠或無黨籍，「大家兄弟登山，各自努力」，但不要玩密室政治。