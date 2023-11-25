上班睡覺被罰100人民幣　工人捅死疑告密同事

浙江省台州市一間材料公司的年輕男員工，因懷疑一名同事向上司打小報告，踢爆他上夜班時睡覺，累他被罰款100元（人民幣，下同，約110港元），竟持刀將對方刺死。內媒周五（24日）報道，台州市中級法院周一（20日）通知死者家人，稱已起訴涉案疑犯，死者近親屬有權提起附帶民事訴訟。

遇害男子化名何衡，今年52歲，來自河南省周口市扶溝縣農村，去年2月入職浙江高盛新材料有限公司駕駛鏟車。其子何先生了解到，父親被一名姓施的男同事殺害，當晚送到附近殯儀館暫存，至今未火化。知情女同事透露，今年7月25日凌晨1時左右，何衡曾提醒她不要睡，負責夜班巡查的經理沒多久便來到該倉庫辦公室，原在該辦公室睡覺的施男懷疑何衡告密。施男外出一會再回來，向女同事表示已問了經理，稱有照片作證，自己被罰款。

施男翌日遇到何衡時再質問他，對方否認告密後兩人口角，施男持刀攻擊，對方終搶救無效身亡。台州市臨海市檢察院發出的司法文件提到，施男懷疑何衡向經理舉報他上班睡覺導致其被罰錢，將刀放在左邊褲袋到倉庫廠房討公道，與何衡爭執打鬥，期間持刀連續捅刺何衡頭部、胸部等要害部位，案發至今未賠償死者家屬，檢察院決定給予何衡母親5,000元（約5,500港元）救助金。