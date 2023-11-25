中法外長會談　願友好協商妥善處理分歧

中共中央政治局委員、外交部長王毅周五（24日）在北京同法國外長科隆納舉行會談。王毅表示，今年在兩國元首戰略引領下，中法機制對話接續舉行，務實合作有序推進，人文交流快速升溫，多邊合作協調緊密。

王毅指出，雙方要繼續發揮好中法戰略、經財、人文三大對話機制統籌協調作用，盡快盤活用好現有機制，推動建立新的對話渠道，為深化拓展兩國務實合作注入新動力。中方希望法方為中國企業提供更加公平、公正、非歧視的營商環境。

王毅強調，中方始終視歐洲為多極化世界中的重要一極，支持歐盟戰略自主，支持歐洲發展壯大，支持歐洲一體化進程。他指中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利害衝突，雙方是夥伴不是對手，合作遠大於分歧；雙方完全可以通過溝通對話增進互信，通過友好協商妥善處理分歧。

科隆納表示，法中關係特殊且重要，法方始終堅持在相互信任的基礎上開展對華合作；法方堅定奉行一個中國政策，願同中方一道，以明年法中建交60周年為契機，深化經貿、科技、農業、旅遊、航空航天、人工智能等領域合作，開啟兩國關系更加輝煌的下一個60年。