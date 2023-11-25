民調結果顯示　賴蕭配支持度34.8%排第一

國民黨和民眾黨就藍白合政黨協商擾攘數月後，至周五（24日）以破局告終。台媒周六（25日）公布最新民調顯示，民進黨總統候選人賴清德和副手蕭美琴的「賴蕭配」以34.8%的支持度排名第一。國民黨總統候選人侯友宜和副手趙少康的「侯康配」支持度為32.5%。民眾黨總統候選人柯文哲和副手吳欣盈的「柯盈配」排名第三，支持度為21.2%。

民調於周五進行，以台灣年滿20歲以上民眾為調查對象。調查以手機簡訊方式通知，進行網絡問卷調查。問卷回收有效樣本數1,348份，抽樣誤差為正負2.72%。民調詢問「藍白合作破局，誰該負最大責任？」結果顯示，認為柯文哲該負最大責任者排名第一，比例高達44.1%；其次為國民黨主席朱立倫30%、侯友宜17.5%等。

台灣民意基金會周六發布問卷調查，訪問期間是周日（19日）至周二（21日）3天，有效樣本1,076人，抽樣誤差在正負2.99個百分點。結果顯示，有50.9%民眾看好賴清德當選、22%看好柯文哲、14.7%看好侯友宜。機構分析，民調傳達一個清楚且重要的訊息，距離大選投票不到兩個月，相較於3個月前民調相比，看好賴清德當選的選民明顯減少5.7 個百分點，但是仍有近五成一選民看好賴清德將從三角督脫穎而出。