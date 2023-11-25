中老緬泰湄公河聯合巡邏結束　華執法艇抵西雙版納

雲南省公安廳新聞辦公室周六（25日）表示，參與第135次中老緬泰湄公河聯合巡邏執法行動的中方4艘執法艇，於周五（24日）下午2時30分順利靠泊中國西雙版納景哈警務碼頭，行動圓滿結束。

中老緬泰四國執法部門共派出執法艇7艘、執法人員176人，總航程600餘公里。透過水上聯巡、陸上聯合查緝等行動，共檢驗車輛137輛、人員285人、貨物60餘噸，抓獲偷渡人員1人，處置翻船事故1起，救助老撾籍船員2名。行動期間，中老緬泰四方在老撾孟莫水域成功舉行水上聯合搜救演練，全面檢驗四國執法部門在應對處置江面突發事件，維護瀾湄流域商船、民眾生命財產安全時的快速反應、協同處理能力。四國執法部門分別在沿岸村莊、碼頭、學校展開打擊整治跨國違法犯罪宣傳活動。中方派出醫療義診分隊在老撾孟莫義診，為老方執法隊員、學校師生及周邊民眾開展心血管疾病篩檢、普外疾病診療300餘人次，發放防疫宣傳單200餘份，捐贈各類藥品價值約1.3萬元人民幣（約1.42萬港元）。

四國執法部門於緬甸萬崩召開多邊資訊交流會，互相通報流域近期邊境管理、執法合作及偷越國邊境、毒品犯罪等案件，共同分析研判近期流域跨境違法犯罪綜合態勢，就加強流域管控、線索核查、案件協作偵辦達成合作共識。