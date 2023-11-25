較強冷空氣將影響長江以北　降溫4至6℃

中央氣象台周六（25日）預計，未來3天東北地區、內蒙古東部有雨雪天氣，東部和南部海區有海上大風，注意防範雨雪和強風天氣影響。一股較強烈冷空氣將於下周日（26日）至下周二（28日），自北向南影響長江以北大部地區，氣溫普遍下降4至6℃，內蒙古中東部、東北地區東南部等地的部分地區下降8至12℃。

下周日早上8時至翌日早上8時，內蒙古中東部、東北地區中南部、河北北部等地部分地區有小雪或雨夾雪。其中，內蒙古東南部、吉林東部、遼寧中東部等地部分地區有中到大雪（5至8毫米）。湖南西部、貴州南部、雲南中東部、廣西西部、台灣島大部等地部分地區有小雨。甘肅河西、內蒙古西部等地部分地區有4至6級風。台灣海峽、巴士海峽、南海北部及中部海域、南海西南部海域將有7~8級、陣風9級的強風。

下周一早上8時至次日08時，內蒙古中東部、東北地區大部、青海西部等地部分地區有小雪或雨夾雪，其中，黑龍江東部、吉林東部、山東半島北部等地部分地區有中到大雪，吉林東部局地暴雪（10～12毫米）。雲南東南部、台灣島大部等地部分地區有小雨。內蒙古河套地區及中部、山東北部等地部分地區有4至6級風。下周四（30日）前後，將有冷空氣自北向南影響中東部地區，氣溫一般下降4至6℃。