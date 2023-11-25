推27條措施刺激經濟　全省各地不限購汽車

廣東省政府周五（24日）公布27項振興和擴大消費措施，包括穩定汽車消費、促進家電和電子產品消費、穩定住房消費、推動服務消費擴容提質、挖掘農村消費潛力、培育壯大新型消費、提升消費載體空間、優化消費環境等8個方面。廣東省要求，各地區不得新增汽車限購措施。

根據《廣東省進一步提振和擴大消費的若干措施》的內容，擴大保障性住房供給、支持剛性和改善性住房需求。為活躍二手車市場，落實全面取消珠三角區域國五排放標準小型非營運二手車限遷政策；推動廣州、深圳已備案銷售企業辦理二手車轉讓登記、申請臨時行駛車號牌的，不佔用號牌指標。開通線上續辦二手車臨時行駛車號牌業務，優化異地轉讓流程，全面推行「一證通辦」。

在推動服務消費擴容提質方面，今年將向廣東消費的居民和遊客發放1億元人民幣（約1.1億港元）的文旅消費券；全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進消費等。廣東亦鼓勵各地開展「家電煥新」活動，購買9大類家用電器或電子產品給予補貼。在7月1日至12月31日開展「家電煥新」活動各地商家（不含深圳市），將給予獎勵補貼。廣東將支持廣州加速建設，深圳積極創建國際消費中心城市，支持珠海、汕頭、佛山、韶關、東莞、湛江6市培肯建設區域消費中心城市。