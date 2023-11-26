再有醫院非法代孕　鑑定所偽造親子鑑定辦出生證

內地近期頻繁被揭發有醫院販賣出生證明和嬰兒，相關舉報人再次曝光湖北武漢某醫院和鑑定所與廣東廣州、深圳中介勾結，從事非法代孕、掉包血樣發出虛假親子鑑定，又為來歷不明的嬰兒辦理出生證明和戶口登記等。涉事醫院否認上述情況，目前正待省市衞健部門調查結果，武漢衞健委暫未回應。涉事鑑定所則強調已報警求助，當地警方目前已介入調查。

內媒上周六（25日）報道，舉報人曾與深圳中介接觸，對方聲稱與武漢醫院合作，只要80萬元人民幣（約88萬港元）包嬰兒性別，如兩年內沒達到要求，可全額退費。舉報人表示，客戶付錢後，中介負責尋提供合適的卵子、精子與客戶的精子或者卵子培植胚胎，代孕者懷孕後，到有合作關係的醫院以客戶的名字建檔、生產，順利辦理出生證明後可正常落戶。

深圳一名中介亦聲稱與武漢某司法鑑定所有合作關係，可進行親子關係鑑定業務。假如孩子沒有出生證明無法辦理戶口，可透過司法鑑定中心發出報告，證明親子關係後可補辦出生證明，完成落戶。舉報人表示，中介可協助客戶取得親子鑑定結果，再以現金交易等方式，逃避有關部門監管調查。