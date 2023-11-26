滅門案二審駁回被告上訴　維持死刑原判

青海省高級人民法院上周四（23日）對一宗滅門案二審宣判，駁回被告李發滿上訴，維持一審死刑原判。法院認為，李發滿濫殺無辜老人和就讀學生，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，後果特別嚴重，實屬罪行極為嚴重，應依法懲處。

案發於去年2月1日凌晨1時許，李發滿頭戴蒙面帽，攜帶2把單刃刀等犯案工具前往死者李某家中，持刀殺害李某夫婦、女兒及岳父母等5人。李發滿行兇後逃離現場，同日下午3時許被捕。西寧市中級人民法院在一審判決中，以故意殺人罪判處李發滿死刑，剝奪政治權利終身，李發滿不服提出上訴。

青海省高級人民法院審理認為，李發滿因瑣事對死者李某一家心懷怨恨，產生報復之念，提前準備作案工具，於除夕之夜潛入死者家中，持刀殺害李某等5人，其行為已構成故意殺人罪。李發滿及其辯護人所提上訴理由及辯護意見均不能成立，原判認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。二審遂裁定駁回上訴，維持原判。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，青海省高級人民法院將對李發滿的死刑裁定依法報請最高法院核准。