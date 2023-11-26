國家衞健委：居民整體膳食結構仍不合理

國家衞健委上周五（24日）表示，近年來我國居民營養健康狀況已明顯改善，蛋白質、碳水化合物和脂肪3大宏量營養素的攝取基本上能夠達到膳食建議量需求，但膳食結構仍存在不合理因素。

國家衞健委健康委食品司副司長田建新指，中國人均烹調用油，還有像豬肉、糧穀類食物的攝入量是偏多，已經超出了膳食科學推薦量，尤其是烹煮油超出了建議量的40%多，豬肉超出了30%多。另一方面，像奶類及其製品，大豆及其製品，還有新鮮蔬菜、新鮮水果，這些都攝取明顯不足。大豆及其製品攝取量低於建議量的59%，新鮮蔬菜低於建議量的47%，奶類及其製品，還有新鮮水果與建議量的差距就更大了，達到90%左右。

針對國內居民飲食結構的不合理因素，國家相關部門將遵循「營養指導消費、消費引導生產」的原則，推動食物消費和供應保障在更高的健康水平上實現動態平衡。從消費端加強針對性的營養健康科普宣傳，鼓勵引導大眾主動調整飲食習慣，從供給端針對不同人群的健康需求和我國的飲食文化，研發生產更多適合我國不同人群、滿足不同區域口味特色的營養素密度高的食物，規範營養強化食品和特殊膳食食品應用，促進食品營養化轉型，提升食品營養與品質。