破特大野生動物非法交易　23疑犯落網

上海市綠化市容局上周六（25日）表示，市公安局食藥環偵總隊和市林業局聯合破獲一起特大跨境、跨省的野生動物非法交易案，搗毀一個跨境走私、運輸、販賣四爪陸龜、球蟒等珍貴、瀕危野生動物的犯罪集團，並全面摧毀銷售網絡。

案中共23名疑犯落網，查獲四爪陸龜、緬甸星龜、餅乾陸龜、球蟒、緬甸蟒、平原巨蜥、泰迦蜥蜴等國家重點保護野生動物共1,400多隻，其中國家一級保護動物100多隻，國家二級保護動物逾1,300隻。初步統計，犯罪集團累計銷售國家珍貴、瀕危野生動物逾3000隻，涉案金額逾1500餘萬元人民幣（約1,643萬港元），為迄今上海查獲活體野生動物數量最多、案值最大的野生動物非法交易特大案件。

今次查獲的野生動物主要涉及陸龜科、蟒科、蜥蜴目等爬行動物，由於長途運輸、飼養條件受限，牠們獲救時的生命迹象十分脆弱。上海市林業局第一時間組織專業人員開展物種初步鑑定，並積極協調當地林業部門落實專門場地、專業人員展開收容救護工作。500餘隻查獲的野生動物由上海動物園收容救護，最終確保被查獲的動物得到妥善安置和及時救護。