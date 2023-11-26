解放軍報發文　強調維護中緬邊境安全穩定

中國軍媒《解放軍報》周日（26日）發文，強調高度關注緬北衝突，敦促相關各方立即停火止戰，並誓言堅決維護中緬邊境安全穩定。

文章寫道，中緬有着2,000多公里的邊境線，作為山水相連的近鄰，中國始終堅持從戰略高度和長遠角度看待和發展中緬關係。近期由於多種原因，緬北數個地區爆發武裝衝突，造成人員傷亡，安全形勢複雜嚴峻。中方敦促相關各方開展和平對話，避免事態升級。同時，中方還從人道主義出發，付出巨大努力，妥善安置並配合緬方救助避戰人員，積極協助第三國人員借道中國撤離。

文章稱，近年來中國同緬甸密切溝通協調，切實加強邊境管控，為促進邊境地區經濟發展創造了良好條件。對於解放軍南部戰區組織戰區陸軍部隊上周六（25日）起在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓，文章介紹，此次演訓旨在檢驗戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊等作戰能力，時刻做好應對各類突發情況准備。緬軍發言人蘇敏敦指出，緬方接獲關於此次演習的通知，並指演習旨在維護邊境鄰近地區的穩定與和平，沒有違背中國不干涉緬甸內政的原則。