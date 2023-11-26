多地流感病例急增　小學停課養老機構高危

內地多地近日流感人數呈快速上升趨勢。在浙江省紹興市、江蘇省泰州市、廣東省東莞市，近日均有學校班級因太多人因病請假宣布停課；浙江和遼寧省疾控部門同時提醒養老機構做好防控準備。

浙江紹興越城區魯迅小學上周四（23日）有班級多名學生因發燒請假，根據越城區疾控中心關於疾病預防控制意見，該班級自上周五（24日）起停課4天。浙江台州市疾控中心上周五發布提示稱，由於前幾年的「免疫負債」，今年多種呼吸道病原體高水平流行，總體感染人數呈上升趨勢，可能會導致高位平台期延長，醫療需求也會增加，醫療機構要做好應對壓力的準備。根據監測情況，台州市門診中流感樣病例的流感病毒感染率上升至50%，處於全省平均水平。本月初以來，肺炎支原體感染發病人數佔呼吸道症狀就診病例約四分之一；新冠病毒主要流行株為XBB變種株，流行水平持續降低。

遼寧省疾病預防控制中心上周五也發文稱，該省檢出的流感病毒以H3N2為主，並存在流感與其他呼吸道病毒和細菌、支原體等病原體混合感染的情況。流感主要出現在學校、幼託機構、養老機構等人群密集的場所，要注意提前做好防控準備。山東淄博市疾控中心上周六（25日）公布的監測數據顯示，全市哨點醫院報告的流感樣病例數較前期大幅度增加，主要感染H3N2病毒，患者以5至14歲人群為主。除流感病毒外，近期還檢測到腺病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原體疊加流行，少數患者出現兩種病原體混合感染的情況。