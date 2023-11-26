國民黨禁找柯文哲站台　民眾黨：不會走不出去

台灣總統選舉「藍白破局」後，國民黨封殺民眾黨總統候選人柯文哲為國民黨立委候選人站台。國民黨主席朱立倫上周六（25日）重申，他黨總統、副總統候選人不可來站台，但在立委、民代與縣市長之間可互相合作。柯文哲登記參選後首天沒安排公開行程，他表示因在野整合問題，需要時間消化。

國民黨秘書長黃健庭補充說明，不能讓非國民黨籍的正副總統候選人及不分區立委來站國民黨的台，因為總統跟不分區立委有競爭關係，至於政黨票就各自努力。國民黨總統候選人侯友宜表示，團隊作戰紀律很重要，國民黨已清楚下軍令狀，沒有模糊空間。前總統馬英九周日（26日）陪國民黨大安區立委候選人羅智強拉票，是藍白破局後首次公開露面，原定不接受聯訪，但到場時主動詢問記者有沒有問題，隨即遭工作人員打斷。

對於國民黨封殺，柯文哲競選辦發言人吳怡萱上周六表示，大家各自努力，民眾黨下月行程滿檔，沒有走不出去的問題。柯文哲則在社交平台發文指，藍白破局關鍵歸咎於雙方從一開始就有認知差異，自己可適度退讓，但堅持在野一定要贏。他指摘，國民黨想的是反正藍白合就會贏，故為政黨最大利益，想方設法當正的，沒有第二選項。