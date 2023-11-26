民調民眾黨首超台兩大黨　分析得益於藍白合

台灣在野政黨國民黨和民眾黨整合參與來年總統選舉破局，有最新政黨支持傾向的民意調查顯示，民眾黨的支持度首次超越民進黨和國民黨，創下該黨自2019年建黨以來的新高。有分析認為，在這輪藍白分分合合的過程中，民眾黨成為了最大得益者。

台灣民意基金會周日（26日）公布最新民調結果，該民調訪問對象為20歲以上成年人，問題是「在所有政黨中，你個人最支持的是哪一個政黨」。結果顯示，民眾黨獲最高的25.3%支持度，其次為國民黨24.8%，民進黨24.5%，時代力量2.9%，台灣基進1%，其他政黨合計1.8%，其餘回答沒有特別支持哪一黨或不知道、拒答。

台灣民意基金會分析指出，與上個月相比，民眾黨支持度首次超越兩大黨，雖然三黨差距不足1個百分點，卻是台灣政黨政治史上第一次。基金會董事長遊盈隆分析，過去1個月是藍白合風起雲湧，吸引無數選民關注，在選民期盼政黨輪替的氛圍中，民眾黨主席柯文哲乘勢而起，意外擄獲空前社會支持。至於民進黨過去4個月支持度一路下滑，現在是最低時刻。該基金會過去4年以來共進行44次民調，民進黨有25次支持度都在3成以上，目前接近谷底的22.5%。