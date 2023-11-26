美媒憂大陸干預台選舉　促美政府加快武裝台灣

中國大陸與美國領導人近日於三藩市的會晤，被形容為雙邊關係邁進。有美媒卻指出，大陸領導人仍未放棄奪取台灣，方式包括干預明年舉行的台灣總統選舉。該美媒呼籲美國拜登政府加快武裝台灣，以阻嚇大陸對台威脅。

美媒指出，陸美領導人會面期間，前者警告拜登應停止武裝台灣，以及不要藉由支持民進黨來干預台灣總統選舉。拜登則對外表示，不預期美方會對台選舉有絲毫干預。美媒預料，北京將藉由政治宣傳和軍事威嚇，推動台灣民意傾向對北京較友善的國民黨；同時努力滲透台灣各界公民社會，當中常用的宣傳題材是疑美論。據台灣資訊環境研究中心報告列舉3年來84宗案例，指大陸政府或官媒提出華府會拋棄台灣、美台精英共謀剝削台灣等暗示。

報道稱，北京正加劇對台灣的軍事騷擾。根據一份本月提交給美國國會的報告，解放軍去年一共出動1,737架次軍機騷擾台灣空域，遠高於2019年的20架次。此外，北京不斷提升攻台軍事演習的複雜度，包括進行取得台灣海上、空中和資訊領域控制權的聯合操演。美媒指，美國明年也將舉行總統選舉，大陸可能趁美國忙於應付內部分裂，認為是攻台時機；除採取軍事行動直接攻台，北京還可能嘗試封鎖台灣作為脅迫，故美國應考慮嚇阻危機發生。