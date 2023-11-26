亞洲通航展訂單破60億人民幣　首架空中皮卡亮相

首屆亞洲通用航空展上周四（23日）在廣東珠海國際航展中心開幕，周日（26日）迎來最後一天展期。內媒報道，展期前半段累計訂單總額已突破60億元（人民幣，下同，約66億港元）。此外，中外聯合研製的全球首架「空中皮卡」短距起降運輸機，第一次在華亮相。

近20個國家和地區逾250間航空及無人機產業鏈企業參加今次航展，逾90架動靜態飛行器亮相。其中受關注的「空中皮卡」可裝1,350公斤貨，亦可載人，作為跳傘用飛機，並勝任高原、雪地等惡劣條件下的短距離起降，參加本次航展後將開始申請中國及歐美的適航證。另有來自歐洲的「穿越騎士」特技飛行表演隊、湖南「山河」飛行表演隊等，上周五（24日）在航展現場表演。

航空工業通飛除了在展上與明康宇航集團簽訂東南亞市場開發合作協議，還與一批製藥、航空服務等領域的企業客戶分別簽訂4架西銳系列SR20和1架AG50飛機購機協議。中電科蕪湖鑽石飛機製造有限公司、上海沃蘭特航空技術有限公司等參展商也分別與客戶簽訂多個意向項目訂單，涉額逾20億元（約2.2億港元）。