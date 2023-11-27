8千萬人民幣建設營運僅8年　周口客運總站少客停運

河南周口周運運輸集團有限公司上周五（24日）宣布，由於位置偏遠，旅客極其稀少，決定即日起臨時關閉停運位於周口火車站西鄰的周口綜合客運總站客運業務，投入使用僅8年。內媒周日（26日）報道，該總站近數年已被質疑會否荒廢，官方承認嚴重虧損，故要租出部分場地彌補開支。

公司聲明指，周口綜合客運總站已不能滿足客運服務功能，需乘車的旅客可前往位於交通大道與五一路交叉口的周口中心站乘坐班車，並關注周口中心站的線路班次情況，或通過微信小程序查詢線路班次。在周口綜合客運總站運作前，位於市區的汽車站周口中心站已營運多年，後建的周口綜合客運總站毗鄰周口新火車站，官方稱是該市唯一可接駁新火車站鐵路客運的樞紐站，是中心城區規模最大、功能最完備的汽車客運站。其佔地面積180畝，有288個客車停車位，設計生產能力為日發送旅客2.1萬人次。

2018年曾周口市民詢問，綜合客運總站變成賣貨車的地方，會否就這樣擱淺廢棄。市道路運輸管理局當時回覆，該站因位置偏僻、交通不便等因素旅客稀少，收入微之甚微，連每月水電費開支都不夠，故要想盡辦法增加效益；又稱待等八一路打通後，根據客流情況適時增開班車。公開資料顯示，該站總投資8,000萬元（人民幣，下同，約8,800萬港元），2013年2月在建站務樓坍塌釀3死8傷，直接經濟損失318萬元（約350萬港元），事發時的周口市委書記徐光、市長岳文海後均受查下台。