化工廠滲漏污染千畝農田　負責人自稱有貢獻

內媒上周六（25日）報道，江西省撫州市金溪縣近年有企業出現非法排污或污水滲漏問題，導致牆外千畝耕地遭工業污水重度污染。江西省委省政府表示，高度關注事件，已召開專題會議及研究部署整改工作。惟有涉事企業負責人微笑受訪，稱自己每年都交很多稅，對當地有貢獻。

秀谷鎮港東村的江西國化實業有限公司主要生產強酸三氟甲磺酸類產品，牆外便是農田。公司出現污水滲漏，前年在牆外修建一個截流溝和收集池，把收集到的污水抽回處理。但之後仍有污水滲出，並會在大雨時進入一旁的農田灌溉渠。金溪生態環境局去年在其車間西側圍牆裂縫發現污水，檢測呈酸性，發現公司車間發生洩漏事故後，工作人員用消防水沖地面，導致污水滲出，對公司開具罰單。

據報道，受污染農地雜草叢生，上面有嚴格管控區的標示牌，顯示農地受污染面積為1,263.38畝，主要污染物為隔。接近收集池位置有一條直通農田灌溉渠的通道，只高出截流溝約20厘米，灌溉渠已被雨水沖垮，溝渠裏的水在田地横流。國化聯席行政總裁高雲濤受訪卻強調，該公司對當地來說比較核心。金溪縣委縣政府目前已成立專項整治工作組，制訂整治方案，滲漏問題逐步得到控制。