馬航MH370乘客家屬索賠案開庭　索償最多8千萬人民幣

馬來西亞航空公司MH370客機2014年飛行途中失蹤，官方推定機上239人全部罹難，包括154名中國人，部分中國乘客的家屬堅持起訴馬航並索償。相關訴訟周一（27日）在北京市朝陽區人民法院正式開庭，持續至下月6日。有一直採訪此事故的記者表示，有多名乘客家屬等不到審判已離世，而事故亦對下一代造成負面影響。

此案被告方共有5間公司，包括改組前的馬來西亞航空公司、改組後的新馬來西亞航空公司、飛機製造商美國波音公司、飛機引擎製造商英國勞斯萊斯公司，以及為馬航承保的德國安聯保險集團。共有40多名乘客的家屬提起訴訟，他們的訴求不盡相同，但主要集中在兩點，包括要求透過案件審理查明MH370事件真相，以及賠償問題。MH370班機乘客家屬代理律師張起淮表示，被告是責任方，有義務去舉證自己沒有責任，舉證不能、不夠、不全是此案審理中留下的巨大空洞。

據報道，乘客家屬提起的民事賠償金額介乎1,000萬至8,000萬元（人民幣，下同，約1,100萬至8,800萬港元），數額因應家庭情況不同而異，很大部分是精神損害撫慰金。其他110餘名乘客的家屬均已和5名被告達成和解，簽署和解協議，獲支付250萬至300萬元（約270萬至330萬港元）。涉事客機2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中失蹤，官方搜索近一年後宣布飛機失事，其後開展長時間調查，一直無法確定MH370消失的真正原因。

媒體人彭佑在事發後，一直用相機記錄馬航MH370事件與家屬。他指出，這些年來家屬選擇各有不同，有人接受現實，有人選擇和解，亦有人走上訴訟之路，或默默等待。但不少家長不知如何向孩子講述這段過去，有些孩子產生叛逆。他又指，內地很多家屬希望「活要見人，死要見屍」，但生活中不願和身邊人提到MH370，亦有些人不願受訪自揭傷疤。彭佑表示，其常拍攝的家屬約有20多人，但據知已有5人去世。