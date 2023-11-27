大陸批「賴蕭配」　如台獨勢力製造事變將堅決粉碎

台灣總統選舉民進黨候選人賴清德及其副手蕭美琴近來談到大陸未來數年「沒有攻台計劃」，稱希望維持台海和平現狀。大陸國台辦發言人陳斌華周一（27日）回應時，批評賴、蕭為騙取選票，對美方明確不支持「台獨」的表態隻字不提；並強調台獨意味戰爭，如「台獨」勢力鋌而走險製造事變，陸方將採取斷然措施堅決粉碎。

陳斌華表示，陸方珍視也一直致力於維護台海和平穩定，願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地。他指出，「台獨」分裂勢力如以任何名義、方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或發生將導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衞國家主權和領土完整。

陳斌華批評，賴清德和蕭美琴拼湊成的「獨獨配」，對中美元首會晤有關涉台表態斷章取義、歪曲事實，極力淡化「台獨」分裂活動的危害性。他希望台灣民眾認清「台獨工作者」就是「麻煩製造者」、「戰爭製造者」，堅決反對「台獨」，推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。