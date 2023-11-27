地盤塌棚架7死事故　省安委會辦公室掛牌督辦

山西省臨汾市安澤縣的山西永鑫通海物流有限責任公司地盤上周五（24日）發生工程棚架坍塌事故，7人被埋死亡。山西省安全生產委員會辦公室（安委辦）上周六（25日）下發通知，決定對該事故查處實行掛牌督辦。

山西省人民政府新聞辦公室周日（26日）發文表示，上周五晚的工程棚架坍塌事故後，省安委辦根據《國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知》、《山西省較大事故查處掛牌督辦辦法》等有關規定要求，決定掛牌督辦該宗事故查處。省安委辦要求，臨汾市要依據《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關法規，組織事故調查，查明起因，認定事故性質，分清事故責任，研究提出對有關責任單位和責任人的處理意見。

臨汾市要將未定稿的事故調查報告報省安委辦審核同意，再由該市按程序結案。當地同時要組織攝製警示教育片，深刻吸取教訓，防止類似事故發生，事故調查報告和處理決定落實情況要及時報送省安委辦。在事故掛牌督辦期間，臨汾市要加強與省安委辦溝通，及時主動匯報情況，省安委辦將適時督導事故調查處理工作。