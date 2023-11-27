中央政治局審議領導外事工作條例　加快形成完備體系

中共中央政治局周一（27日）在北京召開會議，審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的意見》、《中國共產黨領導外事工作條例》等。會議強調，要進一步加強黨中央對外事工作的集中統一領導，加快形成系統完備的涉外法律法規體系，不斷提升外事工作的制度化、規範化、科學化水平。

會議指出，《中國共產黨領導外事工作條例》對黨領導外事工作作出規定，把黨長期以來領導外事工作的思路理念、體制機制和成功實踐轉化為制度成果，確保黨中央對外大政方針和戰略部署得到有力貫徹執行。會議要求為推進強國建設、民族復興創造有利條件，為維護世界和平與發展、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

會議另強調，推動長江經濟帶高質量發展，根本上依賴於長江流域高質量的生態環境，要堅持共抓大保護、不搞大開發，在高水平保護上下更大功夫，守住生態紅線，協同推進降碳、減污、擴綠、增長。同時要堅持把科技創新作為主動力，加強區域創新鏈融合；統籌抓好沿江產業布局和轉移，更好聯通國內外市場、用好兩種資源；堅持省際共商、生態共治、全域共建、發展共享；統籌好發展和安全，維護國家重要產業鏈供應鏈安全穩定，提升流域防災減災能力。