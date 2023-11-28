研究指貉密度下降　與人衝突減少

貉是國家二級保護動物，近年在上海部分社區出沒。上海市林業總站聯合復旦大學保育生物學研究組與山水自然保護中心，去年起共同發起「貉口普查」項目，透過公民科學的組織形式調查貉在上海的分布範圍、族群數量等，發現貉在當地分布點位持續擴散，有相關紀錄的小區超過300個，總數在3,000至5,000隻。但貉在社區環境中的平均密度和遇見率下降，人與貉的衝突、市民投訴隨之減少。

研究證實，如果貉的數量不正常增加，並不是因為擴散，而是因為貓糧和濕垃圾。投餵貓糧帶來的貉遇見率最高增幅達88.6%，垃圾外溢帶來最高增幅是101%，兩者合計可能讓小區貉的遇見率接近無投餵和垃圾溢出狀況下的2.9倍。然而，貉在社區的平均密度從去年的每公頃1.08隻下降到今年的每公頃0.43隻，比較下社區環境貉平均密度降低60.2%，平均貉遇見率降低58.9%。

復旦大學生命科學學院研究員王放表示，貉的密度並非如之前人們擔心的不正常增加，而是穩定且可控地下降。如果貉在城市分布的密度能盡可能接近在野外自然的密度，貉的行為尤其是覓食和棲息，能夠更接近野外自然的狀態，那麼貉跟人的衝突就會減少，在城市實現和諧共處。