台行政院副院長開房片完成鑑定　無法判斷是否偽造

台灣行政院副院長鄭文燦疑似帶女到酒店開房的影片早前在網上流傳，他隨即否認，並要求警方鑑辨影片真偽。相隔1個月，鑑定認未有結果，有藍營立委質疑警方拖延辦案。周一（27日）台北市警察局中正第一分局回應，鑑定工作於本月上旬已完成，結論為無法判斷有否偽造可能，目前案件已送交台北地檢署偵辦。

上月下旬時，社交網Facebook出現一段影片中，一名疑似鄭文燦的男子與女子進出酒店房間。鄭當時受訪強調自己不是影片中人，又委任律師於10月25日前往中正一分局，向散布影片的Facebook粉絲專頁提告妨害名譽。同月國民黨立委王鴻薇將影片連同相關證據交給法務部調查，但該局上周四（23日）表示，因鄭文燦已向警方提告，為免訴訟資源浪費，交由警方處理。

中正一分局周一表示，警方依規定受理該案後，於10月26日報請台北地檢署指揮偵辦，並於次日將鄭文燦所提供之影片檔案送交刑事警察局鑑定。到11月8日，刑事局完成深偽鑑定，並於同月18日函覆鑑識報告，結果為「無法判斷深偽可能」。

王鴻薇與國民黨新北立委候選人林國春周一表示，鄭文燦身為行政院副院長，涉及桃色爭議，嚴重影響政府形象，因此將自費將影片及相關照片送交民間鑑定公司進行鑑定。對此，鄭文燦辦公室同日發聲明，重申網傳影像中不是他本人，強調他於2011年與妻子到澳門旅遊時，兩人全程同行，沒有到不當場所。對於藍營立委為了選舉，任意抹黑栽贓，鄭已請律師提告。