內地城市社區　將開展嵌入式服務設施建設

國務院辦公廳周日（26日）發布關於轉發國家發展改革委《城市社區嵌入式服務設施建設工程實施方案》的通知，將優先在城區常住人口逾100萬人的大城市推進建設，選擇約50個城市開展試點，到2027年再推進到其他各類城市和更多社區。住房城鄉建設部周一（27日）表示，明年開始將在地級及以上城市全面開展城市體檢工作。

方案指出，實施城市社區嵌入式服務設施建設工程，在城市社區公共空間嵌入功能性設施和適配性服務，有利推動優質普惠公共服務下基層、進社區，更好滿足民眾對美好生活的嚮往。當中要求科學規劃合理布局社區服務設施，加大資源整合和集約建設力度，多渠道拓展設施建設場地空間，完善社區嵌入式服務設施功能配置，積極推進社會存量資源改造利用，健全可持續的建設營運模式，增加高質量社區服務供給。

住建部建築節能與科技司副司長張雁周一介紹，該部門明年起將把城市體檢延伸到群眾身邊，將小區、社區、街區列為城市體檢的基本單元，查找出社區養老服務設施、嬰幼兒照護服務設施、公共活動場地、文化活動中心等設施配建不達標、功能不完善、服務不到位的問題短板，列出問題、錄入訊息平台並實施動態更新，為社區服務設施的科學規劃、合理布局、精準嵌入提供有力支撐。