賴蕭配31%支持度領先　與侯友宜差距收窄

台灣總統候選人上周五（24日）登記結束，形成民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲的「三腳督」形勢。台媒周二（28日）公布最新民調顯示，賴清德與蕭美琴的「賴蕭配」以31%支持度領先，侯友宜與趙少康的「侯康配」則以29%緊追在後，柯文哲與吳欣盈的「柯盈配」以21%排最後。

民調於上周五至周日（26日）訪問1,238人，賴清德支持度維持在30%左右，有些微上漲，但侯友宜的支持度上升勢頭明顯，從約20%衝到近30%。柯文哲維持在21%沒有變化，但「柯盈配」在40歲以下的選民當中最受青睞，支持度41%。「侯康配」跟「賴蕭配」則近乎對分40到59歲的選民的支持度，前者34%、後者則有32%；60歲以上選民中，「侯康配」以39%支持度領先。

柯文哲周一（27日）專訪時自曝，有國際騙子說美國在台協會（AIT）主席羅森伯格要致電他，甚至稱只要願當副手，就給2億美元（約15.6億港元）。有台灣傳媒業界人士指，柯文哲不是「土包子」，是當過台北市長的人，會出現上述事情是因為關鍵中間人是很夠力的，也是柯文哲能夠相信、接受的人。當藍白合一破局，所有的錢、人都隨民調數字煙消雲散，變成黃粱一夢。