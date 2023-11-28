華加強涉外法治建設　屬應對外部風險當務之急

中共中央政治局周一（27日）就加強涉外法制建設進行第10次集體學習，會上強調加強涉外法治建設是推進高水平對外開放、應對外部風險挑戰的當務之急，要建立與高品質發展、高水準開放要求相適應的涉外法治體系和能力。

會上提到，要建構協同高效率的涉外法治實施體系，提升涉外執法司法效能及公信力，推動涉外司法審判體制機制改革，深化執法司法國際合作，加強領事保護與協助，建立保護中國海外利益的法治安全鏈，同時讓中國公民及企業在「走出去」過程中自覺遵守地方法律法規和風俗習慣，運用法治和規則維護自身合法權益。

會上亦表明，要堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，主動參與國際規則制訂，促進國際關係法治化，以及積極參與全球治理體系改革與建設，推動全球治理朝向更公正合理的方向發展。法治與開放相伴而行，法治是最好的營商環境，要完善公開透明的涉外法律體系，加強知識產權保護，維護外資企業合法權益，用好國內國際兩類規則，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，並對標國際先進水平，把自由貿易試驗區等高水平對外開放的有效舉措和成熟經驗及時上升為法律，同時完善外國人在華生活便利服務措施和相關法律法規。