醫療科技公司陷經營困難　放10個月假

內地網絡近日流傳，廣東省深圳市一間醫療科技有限公司因訂單不足而要求員工放假合共長達10個月，引發大量網民關注。涉事公司周一（27日）確認網傳消息屬實，卻沒有停工停產問題。

根據網絡截圖，深圳華邁興微醫療科技有限公司（以稱華邁興微）分別於本年6月30日及10月30日發布兩份放假通知。在第一份通知，華邁興微提到因訂單不足，部分員工由7月1日至10月31日開始放假。餘下一份通知則提及公司經營陷入困難，部分員工由11月1日至明年4月30日開始放假。

華邁興微員工強調，公司只有部分職員放假，現在還有人上班。她澄清公司從7月就開始讓第一批員工放假4個月，直至10月底再讓第一批與第二批員工一同放假至2024年4月底，並說：「這些人又沒主動提出離職，公司又沒錢賠償，但是放長假也是合規的。」

有律師認為，公司的確擁有自主經營權，可以安排員工放長假，只要給其提供最低工資或生活費加買社保就不違法。然而，華邁興微做法涉嫌變相辭退員工，以達到不支付經濟補償金或賠償目的，屬於「惡意」辭退員工，侵犯員工合法權益，員工可拿實際證據指出公司的「惡意」行為，再向勞動仲裁委員會申訴，依法維護自己正當權益。