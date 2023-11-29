最高法院公布案例　食品公司賣假牛肉

因應全國食品安全周周二（28日）正式啟動，最高人民法院、最高人民檢察院近日通報4宗典型犯罪，涉及牛肉製品、減肥食品、米粉及臘肉4類食品，包括以假充真、非法添加有毒、有害非食品原料等典型犯罪手段，多名被告被判重刑，同時被處以高額罰金，凸顯司法機關依法嚴懲危害食品安全犯罪堅定決心。

根據統計，由2013年至2022年，司法機關辦理生產、銷售不符合安全標準的食品罪和生產、銷售有毒、有害食品罪刑事案件達到超過4.5萬宗，已追究逾6.2萬人刑事責任。此外，司法機關還針對大量危害食品安全犯罪以生產、銷售偽劣產品罪等相關罪名定罪處罰，打擊危害食品安全犯罪。

在近日公布典型犯罪中，被告申某富2020年起實際控制河南省某食品有限公司生產經營期間，委託被告人申某財擔任該公司總經理，並聘用劉某超等人生產、銷售各種肉類加工產品。當組建電商部門後，申某富組織人員購入鴨肉、雞肉及豬肉等，通過醃製、滷煮、烤製、晾曬等製成「手撕牛肉、風乾牛肉、五香牛腿肉、五香牛腱子」等假冒牛肉制品，銷售金額共計2,690多萬元人民幣（約2,986萬港元）。

經河南省安陽市中級人民法院一審、河南省高級人民法院二審，均認定申某富等人以假充真，生產、銷售假牛肉製品等，其行為已構成生產、銷售偽劣產品罪。法院最終判處申某富無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。

另外，貴州省黃平縣一名米粉加工店經營者由2020年5月在米漿中添加硼砂，意圖增加米粉產量，結果被驗出米粉中含有硼酸。此外，浙江省東陽市兩人在菜市場向臘肉噴殺蟲藥，他們最終分別被判監禁7個月及半年。