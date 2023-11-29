多管火箭及主戰坦克明年抵台　台軍派114人赴美受訓

美國延誤交付台灣採購的軍備問題持續受關注，台媒周二（28日）報道，台軍向美購買的M1A2T主戰坦克和M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）明年起分批抵台。為培育操作師資及維修保養人員，台陸軍將選派114名官兵赴美受訓，其中84人明年1月起參與M1A2T接裝訓練350天，另外30人翌月赴美接受HIMARS接裝訓練90天。

據報道，台陸軍編列逾405億元新台幣（約101億港元）2019至2027年持續預算，向美採購108輛M1A2T坦克，預計駐防六軍團，明年至2026年將分別接裝38輛、42輛和28輛。另據計劃，台方明年至後年亦將獲得首批11套HIMARS，另有18套為增購。首批將優先部署在台灣西部，並依據獲得期程在北、中、南以及澎湖作戰區，分別新增部署一個多管火箭導彈連。

因應大陸對台軍事威脅，台軍運用海空戰力提升計劃採購特別預算，進行各式台建防空、反艦導彈量產計劃。其中，空軍在全台啟動各式防衞陣地、機動設施、彈藥庫基地新建工程，並以「E」作為這一系列工程代號。台媒周二指出，近期公開的「E002統包工程」決標資訊顯示，該工程將於明年7月底完工，另外兩個同類工程也將於明年3月和6月依次完工，料可增強台軍戰力防護、導彈部署能力。