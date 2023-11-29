國台辦再批「賴蕭配」毒台　反對美對台軍售

大陸國台辦周三（29日）再批評民進黨台灣總統候選人賴清德與副手蕭美琴湊成「雙獨組合」，只會毒害台海和平穩定和台灣前途命運。對於美國總統拜登稱將繼續售台武器，並傳出台方擬採購美軍不要的瀕海戰鬥艦，國台辦表示堅決反對，批評美對台軍售違反中美三個聯合公報特別是「八一七公報」規定，民進黨當局甘當美國「提款機」。

台教育部為配合義務兵役明年起恢復至一年，推出「就學服役3+1方案」，惟僅46人申請。國台辦發言人陳斌華周三回應稱，愈來愈多台灣民眾特別是台灣青年已看清，民進黨當局所謂「青年不會上戰場」的承諾，不過是為了騙取選票的謊言；民進黨當局勾連外部勢力操弄「以武謀獨」，只會加劇台海形勢緊張動盪。

陳斌華回應中美元首會晤時表示，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，「台獨」與台海和平水火不容，是亞太地區局勢穩定的亂源。他指出，想要兩岸關係重回和平發展正確軌道、台海和平穩定獲切實保障，必須回到體現一個中國原則的「九二共識」上。他又指，只要兩岸關係重回正軌，兩岸旅遊就能全面恢復正常，其他各領域交流也有望實現正常化、常態化。