王毅赴美晤古特雷斯　籲重啟以巴「兩國方案」

中共中央政治局委員、外交部長王毅已赴美國，周三（29日）將主持聯合國安理會以巴問題高級別會議。他周二（28日）在紐約聯合國總部會見聯合國秘書長古特雷斯，指出現在關鍵在於以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的臨時停火協議能否延續，加薩會否重燃戰火。中方再次呼籲盡快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，制定重啟「兩國方案」的路線圖和時間表。

王毅表示，在以巴衝突問題上，中國始終堅定站在和平、人類良知一邊，跟阿拉伯國家和有關各方保持密切溝通，將之作為安理會核心和優先議題，期待安理會發出一致和明確的聲音。他指出，安理會第2712號決議是推動停火的第一步，中方的立場很明確，一是決不能讓戰火重燃，應實現全面停火，避免更大人道災難，被扣押人員獲釋；二是人道物資應不受阻礙地進入加薩，開闢更多過境點，設立有效監督機制；三是盡快重啟「兩國方案」。

古特雷斯亦指，加薩人道狀況令人擔憂，平民特別是兒童的傷亡前所未有，完全不能接受。他又指，只實現臨時停火不夠，為加薩提供的人道援助也明顯不足，應盡快開啟更多過境點、簡化程序。他強調，聯合國堅定主張實施「兩國方案」，從根本上解決巴勒斯坦問題，期待安理會就此形成更多共識。