湄洲媽祖赴台遶境無法成行　廟方斥民進黨刁難

媽祖（港稱天后娘娘）是兩岸共同尊奉的神明，福建省莆田市湄洲媽祖曾多次赴台遶境。該祖廟董事會周二（28日）發公告稱，廟方今年9月獲台灣宮廟及團體邀請媽祖金身本月27日至下月6日赴台巡安賜福，原已組織200多人團隊送駕，但民進黨以不具「必要性、急迫性和不可替代性」為由百般刁難、粗暴阻擋，致無法成行。

湄洲媽祖祖廟董事會表示，媽祖金身赴台本是賜福台灣民眾、增進同胞親情的好事，卻遭民進黨無理阻擋，對此表達強烈抗議。福建漳州東山關帝廟理事會同日也發公告稱，雖經台灣有關團體多次努力爭取，但民進黨無任何理由地粗暴拒絕了東山關帝廟關帝金身赴台巡安，批評民進黨惡意設卡設障，嚴重傷害所有關帝信眾；強調由衷希望兩岸關係回復和平發展正道，民間正常交流不受人為阻礙。

台內政部長林右昌上月27日在立法院曾被質詢湄洲媽祖赴台遶境一案，稱此案當月5日因資料不齊被退，要求補充資料，但一直沒再送來，因此沒辦法審議。他補充，針對宗教交流還是依據陸委會相關政策，確認是否有必要性和急迫性，再依據相關規定審查。