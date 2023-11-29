侯友宜倡開放陸客赴台　柯文哲爆有人出錢勸當副手

國民黨台灣總統候選人侯友宜近日宣稱，如當選總統將開放大量大陸旅客赴台旅遊等，並展開兩岸經濟合作架構協議（ECFA）協商，快速重啟服貿和貨貿。民進黨周二（28日）批評背離國際形勢、衝擊台灣就業；民進黨總統候選人賴清德反問：「難道討好大陸比顧好台灣人民重要？」

侯友宜周一（27日）稱他若當選，就職後將立即在尊嚴和友善前提下，全面重啟兩岸對話交流，開放大量陸客觀光團、陸生赴台就讀並就業，藉此刺激台灣經濟。賴清德陣營認為，如大陸失業青年湧入台灣就業市場，將大量剝奪台灣人工作權益。高雄市長陳其邁周三（29日）批評，侯友宜經濟政策立場準備走「一中市場老路」，民眾不會接受。台農業部代理部長陳駿季同日表示，ECFA對台灣18項農產品關稅減免仍有效，至於大陸對台貿易壁壘調查，當局已有應對措施。

與民眾黨總統候選人柯文哲整合失敗後，侯友宜周二表示這幾天都有致電已退選的鴻海始創人郭台銘，仍期待攜手合作。柯文哲則爆料，此前有人開價2億美元（約15.6億港元）要他當副手，來源備受關注。他其後稱，選舉過程有一大堆騙子和中間人，要求媒體不要再追問。惟民進黨立委鄭運鵬指不能當沒事發生，因可能涉及間諜犯罪，呼籲柯供出疑犯自證清白。