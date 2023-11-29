海底撈員工為客跳舞　網民批低俗質疑被迫

內地火鍋連鎖店海底撈常設有各種不同服務，近日「科目三」舞蹈服務引起熱議，有指能跳該舞的員工月薪可逾1.2萬元（人民幣，下同，約1.34萬港元），江蘇無錫江陰市有員工因跳該舞獲表揚並獎勵3,000元（約3,400港元）。惟網上流傳河北衡水市一名女員工跳舞的影片，其肢體僵硬且臉無表情讓不少網民心酸，質疑員工被迫跳舞，亦有人覺得低俗。

影片顯示，該名女員工舞姿僵硬，不斷機械性地重複動作，加上表情木訥，不少網民見狀稱並不覺得搞笑，反而感到心酸。影片發布者指，女員工此前已跳了好幾次「科目三」，應該是累了。衡水兩間海底撈分店客服表示無法回應事件，直言公司並無非常標準統一的訓練，會根據實際安排有能力的員工學習，並按照員工情況提供服務。

另有其他城市的海底撈門店表示，「科目三」舞蹈服務不是公司硬性要求，感興趣的員工可自行學習，若獲得顧客認可，則能獲得相應獎勵。不過，亦有顧客對服務感到滋擾和不適，認為表演應有分寸，不該為迎合潮流而過分低俗，理解商店希望創新，但並非每名顧客都受得了。